В Харькове перекроют до 9 января движение по части улицы на Холодной горе
Движение транспорта по улице Стефенсона закрывают завтра, 30 декабря, предупредили в мэрии.
«Движение транспорта по ул. Стефенсона, на участке от пр. Любови Малой до бул. Профсоюзный будет запрещено с 30 декабря по 9 января», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
По информации мэрии, это связано с проведением работ на канализационной сети в районе дома по пр. Любови Малой, 6.
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«Объезд закрытого участка будет организован по близлежащим улицам. Также в районе дома будет ограничена скорость движения транспорта», — уточнили в горсовете.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 17:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта по улице Стефенсона закрывают завтра, 30 декабря, предупредили в мэрии".