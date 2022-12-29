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В Харькове перекроют до 9 января движение по части улицы на Холодной горе

Общество 17:15   29.12.2022
Оксана Горун
В Харькове перекроют до 9 января движение по части улицы на Холодной горе

Движение транспорта по улице Стефенсона закрывают завтра, 30 декабря, предупредили в мэрии.

«Движение транспорта по ул. Стефенсона, на участке от пр. Любови Малой до бул. Профсоюзный будет запрещено с 30 декабря по 9 января», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

По информации мэрии, это связано с проведением работ на канализационной сети в районе дома по пр. Любови Малой, 6.

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    • «Объезд закрытого участка будет организован по близлежащим улицам. Также в районе дома будет ограничена скорость движения транспорта», — уточнили в горсовете.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 17:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта по улице Стефенсона закрывают завтра, 30 декабря, предупредили в мэрии".