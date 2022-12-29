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У Харкові перекриють до 9 січня рух вулицею на Холодній горі

Суспільство 17:15   29.12.2022
Оксана Горун
У Харкові перекриють до 9 січня рух вулицею на Холодній горі

Рух транспорту вулицею Стефенсона закривають завтра, 30 грудня, попередили в мерії.

“Рух транспорту вул. Стефенсона, на ділянці від пр. Любові Малої до бул. Профспілковий буде заборонено з 30 грудня по 9 січня”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

За інформацією мерії, це пов’язано з проведенням робіт на каналізаційній мережі в районі будинку на пр. Любові Малої, 6.

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    • “Об’їзд закритої ділянки буде організовано по довколишніх вулицях. Також у районі будинку буде обмежена швидкість руху транспорту”, – уточнили в міськраді.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 17:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту вулицею Стефенсона закривають завтра, 30 грудня, попередили в мерії".