У Харкові перекриють до 9 січня рух вулицею на Холодній горі
Рух транспорту вулицею Стефенсона закривають завтра, 30 грудня, попередили в мерії.
“Рух транспорту вул. Стефенсона, на ділянці від пр. Любові Малої до бул. Профспілковий буде заборонено з 30 грудня по 9 січня”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
За інформацією мерії, це пов’язано з проведенням робіт на каналізаційній мережі в районі будинку на пр. Любові Малої, 6.
Читайте також: Сьогодні поїзди не зупинятимуться на станції метро “Університет” довше
“Об’їзд закритої ділянки буде організовано по довколишніх вулицях. Також у районі будинку буде обмежена швидкість руху транспорту”, – уточнили в міськраді.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові перекриють до 9 січня рух вулицею на Холодній горі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 17:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту вулицею Стефенсона закривають завтра, 30 грудня, попередили в мерії".