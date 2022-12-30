Харьковщина получит из Дании дрон, сканирующий поля на предмет мин

На данный момент разминирования требуют 500 тысяч га сельхозугодий Харьковщины. Весной к работам привлекут не только людей, но и современную технику — 5 «перемалывателей мин» и редкий саперный дрон.

Вопрос разминирования обсуждали представители ХОВА, Минагрополитики и Минобороны, передает пресс-служба ХОВА.

«Сейчас у нас есть 500 тысяч га загрязненных взрывоопасными предметами полей. Очень важно, что мы поднимаем вопросы разминирования территорий сейчас, потому что эти меры, по возможности, следует провести до начала сезонных работ», — в частности сказал Иванов.

Представитель Минобороны Александр Щебетюк сообщил, что поля Харьковской области весной будут обезвреживать от взрывоопасных предметов около 40-50 пиротехнических и саперных групп ВСУ, ГСЧС, Госслужбы транспорта и Нацполиции. Кроме того, рассчитывают привлечь частные и международные компании. В процессе задействуют больше современной техники.

«Общее количество групп будет увеличиваться, но и этого количества пиротехников недостаточно. ВСУ сейчас получают военно-техническую помощь. Поэтому планируется, что весной в Харьковской области к разминированию сельхозугодий будут привлечены 5 средств механизированного разминирования», — сказал заместитель начальника управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Александр Щебетюк

Кроме того, весной Харьковская область получит квадрокоптер от партнеров из Дании. Техника будет сканировать поля, проверяя на наличие взрывоопасных предметов. Дрон летает на высоте пяти метров и фиксирует возможные места замены, которые и видит у себя на мониторе оператор. Затем в эти места направляются пиротехники.