Харківщина отримає з Данії дрон, який сканує поля на предмет мін

Наразі розмінування потребують 500 тисяч га сільгоспугідь Харківщини. Навесні до робіт залучать не лише людей, а й сучасну техніку – 5 “перемелювачів мін” і рідкісний саперний дрон.

Питання розмінування обговорювали представники ХОВА, Мінагрополітики та Міноборони, повідомляє пресслужба ХОВА.

“Наразі ми маємо 500 тисяч га забруднених вибухонебезпечними предметами полів. Дуже важливо, що ми піднімаємо питання розмінування територій зараз, тому що ці заходи за можливості слід провести до початку сезонних робіт”, – зокрема сказав Іванов.

Представник Міноборони Олександр Щебетюк повідомив, що поля Харківської області навесні знешкоджуватимуть від вибухонебезпечних предметів близько 40 – 50 піротехнічних та саперних груп ЗСУ, ДСНС, Держслужби транспорту та Нацполіції. Крім того, розраховують залучити приватні та міжнародні компанії. У процесі задіють більше сучасної техніки.

“Загальна кількість груп буде збільшуватися, але й цієї кількості піротехніків не достатньо. ЗСУ зараз отримують військово-технічну допомогу. Тому планується, що весною на Харківщині до розмінування сільгоспугідь буде залучено 5 засобів механізованого розмінування”, – сказав заступник начальника управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України Олександр Щебетюк

Окрім того, навесні Харківська область отримає квадрокоптер від партнерів із Данії. Техніка скануватиме поля, перевіряючи на наявність вибухонебезпечних предметів. Дрон літає на висоті п’яти метрів і фіксує можливі місця замінувань, які бачить у себе на моніторі оператор. Потім у ці місця прямують піротехніки.