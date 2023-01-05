Пиротехники ГСЧС обезвредили за сутки в Харьковской области 44 мины и снаряды
Фото: Радио Свобода
Пожаров, вызванных вражескими обстрелами, не было, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
За сутки с 04 по 05 января 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 14 раз выезжали на вызовы, из которых 3 – на ликвидацию пожаров.
Пожар из-за обстрелов врага не произошло.
Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 44 взрывоопасных предмета.
Жителям города Купянска и села Вторая Васильевка Барвенковской общины спасатели доставили 12,5 тонны питьевой воды.
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- • Дата публикации материала: 5 января 2023 в 08:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожаров, вызванных вражескими обстрелами, не было, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".