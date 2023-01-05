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Пиротехники ГСЧС обезвредили за сутки в Харьковской области 44 мины и снаряды

Общество 08:31   05.01.2023
Оксана Якушко
Пиротехники ГСЧС обезвредили за сутки в Харьковской области 44 мины и снаряды Фото: Радио Свобода

Пожаров, вызванных вражескими обстрелами, не было, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

За сутки с 04 по 05 января 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 14 раз выезжали на вызовы, из которых 3 – на ликвидацию пожаров.

Пожар из-за обстрелов врага не произошло.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 44 взрывоопасных предмета.

Жителям города Купянска и села Вторая Васильевка Барвенковской общины спасатели доставили 12,5 тонны питьевой воды.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 января 2023 в 08:31;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожаров, вызванных вражескими обстрелами, не было, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".