Пиротехники ГСЧС обезвредили за сутки в Харьковской области 44 мины и снаряды

Пожаров, вызванных вражескими обстрелами, не было, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

За сутки с 04 по 05 января 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 14 раз выезжали на вызовы, из которых 3 – на ликвидацию пожаров.

Пожар из-за обстрелов врага не произошло.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 44 взрывоопасных предмета.

Жителям города Купянска и села Вторая Васильевка Барвенковской общины спасатели доставили 12,5 тонны питьевой воды.

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