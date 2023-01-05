Піротехніки ДСНС знешкодили за добу на Харківщині 44 міни та снаряди
Пожеж, викликаних ворожими обстрілами, не було, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.
За добу з 04 по 05 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 14 разів виїжджали на виклики, з яких 3 – на ліквідацію пожеж.
Пожежі через обстріл ворога не сталося.
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 44 вибухонебезпечні предмети.
Жителям міста Куп’янська та села Друга Василівка Барвінківської громади рятувальники доставили 12,5 тонни питної води.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2023 в 08:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожеж, викликаних ворожими обстрілами, не було, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.".