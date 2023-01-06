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Обустраивал блокпосты РФ и красил остановки в триколор: СБУ поймала дорожника

Происшествия 12:37   06.01.2023
Елена Нагорная
Обустраивал блокпосты РФ и красил остановки в триколор: СБУ поймала дорожника Фото: СБУ

Бывший инженер Балаклейского райавтодора во время оккупации активно сотрудничал с российскими военными, благодаря чему стал «начальником дорожно-ремонтного предприятия» в городе Балаклея Харьковской области.

На псевдодолжности он выполнял все распоряжения оккупационной админстрации. В частности, «начальник» организовывал ремонт дорог и обустраивал вражеский блокпост на автомобильной дороге «Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка», сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Кроме того, коллаборант способствовал раскрашиванию остановок в цвета российского флага.

Как рассказывают в СБУ, кроме восстановления дорог для переброски колонн военной техники РФ на восточный фронт он постоянно пытался привлекать местных жителей в ряды псевдоучреждения. В случае согласия обещал лояльное отношение оккупантов и «зарплату» в рублях.

После освобождения Балаклеи злоумышленник пытался «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

50-летнему фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.


Фото: СБУ

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 12:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший инженер Балаклейского райавтодора во время оккупации активно сотрудничал с российскими военными, благодаря чему стал «начальником дорожно-ремонтного предприятия» в городе Балаклея Харьковской области.".