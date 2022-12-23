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Велел красить остановки в цвета флага РФ: в Харькове будут судить коллаборанта

Общество 11:13   23.12.2022
Оксана Горун
Велел красить остановки в цвета флага РФ: в Харькове будут судить коллаборанта

Суд в Харькове рассмотрит дело жителя Купянского района, который до начала полномасштабной войны работал на украинской таможне, а при оккупантах открыл в себе способности к управлению в сфере ЖКХ.

Главный госинспектор отдела таможенного оформления «Сортировочный» таможенного поста «Купянск» Харьковской таможни пошел работать на оккупантов летом.

«Государственный инспектор, находясь в с. Петропавловка Купянского района в июле занял должность «исполняющего обязанности заведующего сектором жилищно-коммунального хозяйства» в оккупационной администрации, — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. — Коллаборант организовывал работу по получению выплат местному населению от РФ. Также «завхоз» предоставил указания подчиненным о проведении ремонтных и подсобных работ, в частности, давал указания работникам красить остановки общественного транспорта в цвета российского флага».

Помимо создания художественных извращений в цветовой гамме остановочных павильонов, коллаборант принимал заявления жителей о возникающих проблемах, делая вид, что «новая власть» заботится о них.

Сейчас «завхоз оккупантов» под стражей. Судить его будут в Харькове. Грозит любителю покраски остановок в триколор от 5 до 10 лет за решеткой.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 11:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд в Харькове рассмотрит дело жителя Купянского района, который до начала полномасштабной войны работал на украинской таможне, а при оккупантах открыл в себе способности к управлению в сфере ЖКХ".