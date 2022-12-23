Звелів фарбувати зупинки в кольори прапора РФ у Харкові судитимуть колаборанта

Суд у Харкові розгляне справу мешканця Куп’янського району, який до початку повномасштабної війни працював на українській митниці, а за окупантів відкрив у собі здатність до управління у сфері ЖКГ.

Головний держінспектор відділу митного оформлення “Сортувальний” митного поста “Куп’янськ” Харківської митниці пішов працювати на окупантів улітку.

“Державний інспектор, перебуваючи у с. Петропавлівка Куп‘янського району, у липні зайняв посаду “исполняющего обязанности заведующего сектором жилищно-коммунального хозяйства” в окупаційній адміністрації, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. – Колаборант організовував роботу для отримання виплат місцевому населенню від РФ. Також “завгосп” надав вказівки підлеглим про проведення ремонтних та підсобних робіт, зокрема надавав вказівки працівникам фарбувати зупинки громадського транспорту у кольори російського прапора”.

Крім створення художніх збочень у кольоровій гамі зупинкових павільйонів, колаборант приймав заяви мешканців про проблеми, вдаючи, що “нова влада” піклується про них.

Нині “завгосп окупантів” під вартою. Судитимуть його у Харкові. Загрожує любителю фарбування зупинок у триколор від 5 до 10 років за ґратами.