Звелів фарбувати зупинки в кольори прапора РФ у Харкові судитимуть колаборанта
Суд у Харкові розгляне справу мешканця Куп’янського району, який до початку повномасштабної війни працював на українській митниці, а за окупантів відкрив у собі здатність до управління у сфері ЖКГ.
Головний держінспектор відділу митного оформлення “Сортувальний” митного поста “Куп’янськ” Харківської митниці пішов працювати на окупантів улітку.
“Державний інспектор, перебуваючи у с. Петропавлівка Куп‘янського району, у липні зайняв посаду “исполняющего обязанности заведующего сектором жилищно-коммунального хозяйства” в окупаційній адміністрації, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. – Колаборант організовував роботу для отримання виплат місцевому населенню від РФ. Також “завгосп” надав вказівки підлеглим про проведення ремонтних та підсобних робіт, зокрема надавав вказівки працівникам фарбувати зупинки громадського транспорту у кольори російського прапора”.
Крім створення художніх збочень у кольоровій гамі зупинкових павільйонів, колаборант приймав заяви мешканців про проблеми, вдаючи, що “нова влада” піклується про них.
Нині “завгосп окупантів” під вартою. Судитимуть його у Харкові. Загрожує любителю фарбування зупинок у триколор від 5 до 10 років за ґратами.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 11:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд у Харкові розгляне справу мешканця Куп’янського району, який до початку повномасштабної війни працював на українській митниці, а за окупантів відкрив у собі здатність до управління у сфері ЖКГ".