Облаштовував блокпости РФ і фарбував зупинки у триколор: СБУ викрила дорожника
Колишній інженер Балаклійського райавтодору під час окупації активно співпрацював із російськими військовими, завдяки чому став “начальником дорожно-ремонтного предприятия” у місті Балаклія Харківської області.
На псевдопосаді він виконував усі розпорядження окупаційної адмінстрації. Зокрема, “начальник” організовував ремонт доріг та облаштовував ворожий блокпост на автодорозі “Харків-Зміїв-Балаклея-Гороховатка”, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Крім того, колаборант сприяв розфарбовуванню зупинок у кольори російського прапора.
Як розповідають у СБУ, крім відновлення доріг для перекидання колон військової техніки РФ на східний фронт він постійно намагався залучати місцевих жителів до лав псевдоустанови. У разі згоди обіцяв лояльне ставлення окупантів та “зарплату” у рублях.
Після звільнення Балаклії зловмисник намагався “залягти на дно” і таким чином уникнути правосуддя. Проте співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали.
50-річному фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Фото: СБУ
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 12:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній інженер Балаклійського райавтодору під час окупації активно співпрацював із російськими військовими, завдяки чому став “начальником дорожно-ремонтного предприятия” у місті Балаклія Харківської області.".