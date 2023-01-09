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Из танков и артиллерии: Генштаб рассказал об обстрелах Харьковщины за сутки

Происшествия 07:17   09.01.2023
Елена Нагорная
Из танков и артиллерии: Генштаб рассказал об обстрелах Харьковщины за сутки

Районы по меньшей мере 9 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 06:00.

Противник пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Из танков и ствольной артиллерии обстреляны районы Двуречной, Первомайского, Ивановки и Крохмального.

На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Старица, Чугуновка, Меловое, Колодязное и Новомлинск.

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Существует угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины, констатировали в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 07:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 9 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 06:00.".