Из танков и артиллерии: Генштаб рассказал об обстрелах Харьковщины за сутки

Районы по меньшей мере 9 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 06:00.

Противник пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Из танков и ствольной артиллерии обстреляны районы Двуречной, Первомайского, Ивановки и Крохмального.

На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Старица, Чугуновка, Меловое, Колодязное и Новомлинск.

Существует угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины, констатировали в Генштабе.