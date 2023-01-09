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Із танків та артилерії: Генштаб розповів про обстріли Харківщини за добу

Події 07:17   09.01.2023
Олена Нагорна
Із танків та артилерії: Генштаб розповів про обстріли Харківщини за добу

Райони щонайменше 9 населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 06:00.

Супротивник намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Із танків та ствольної артилерії обстріляно райони Дворічної, Першотравневого, Іванівки і Крохмального.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стариця, Чугунівка, Мілове, Колодязне і Новомлинськ.

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Існує загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України, констатували в Генштабі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 07:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 9 населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 06:00.".