Із танків та артилерії: Генштаб розповів про обстріли Харківщини за добу

Райони щонайменше 9 населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 06:00.

Супротивник намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Із танків та ствольної артилерії обстріляно райони Дворічної, Першотравневого, Іванівки і Крохмального.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стариця, Чугунівка, Мілове, Колодязне і Новомлинськ.

Існує загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України, констатували в Генштабі.