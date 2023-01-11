В Харькове предлагают установить памятник коммунальникам, ТрО и спасателям

Петиция с предложением увековечить труд служб во время войны в Харькове опубликована на сайте горсовета.

«С целью увековечения героического труда работников коммунальной сферы, служб спасения и территориальной обороны Харькова и области во время боевых действий на территории города Харькова и Харьковской области с февраля 2022, просим: разработать и установить проект памятника истории и культуры в Харькове героических образов рабочих коммунальных сферы, служб спасения и территориальной обороны Харькова и Харьковской области в честь их героического труда в период военного времени 2022 года», — написала автор петиции Алла Адонина.

На данный момент петиция собрала 28 подписей. Подписать ее можно здесь. Если предложение наберет 5000 голосов харьковчан, его обязано рассмотреть руководство харьковского горсовета. На сбор подписей есть еще 74 дня.

Возможность создавать петиции на сайте Харьковского горсовета длительное время после начала полномасштабного российского вторжения была закрыта. Первые петиции военного времени на сайте опубликовали 27 декабря 2022 года.