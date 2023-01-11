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У Харкові пропонують встановити пам’ятник комунальникам, ТрО та рятувальникам

Суспільство 10:23   11.01.2023
Оксана Горун
У Харкові пропонують встановити пам’ятник комунальникам, ТрО та рятувальникам Фото: КП “Харківводоканал”

Петицію з пропозицією увічнити працю служб під час війни в Харкові опубліковано на сайті міськради.

“З метою увіковічення героїчної праці робітників комунальної сфери, служб порятунку та територіальної оборони Харкова та області під час бойових дій на території міста Харкова та Харківскої області з лютого 2022 року, просимо. Розробити та встановити проект пам‘ятки історії та культури у м. Харків героїчних образів робітників комунальних сфери, служб порятунку та територіальної оборони Харкова та Харківської області на честь їх героїчної праці у період військового часу 2022 року”, – написала автор петиції Алла Адоніна.

Наразі петиція зібрала 28 підписів.Підписати її можна тут . Якщо пропозиція набере 5000 голосів харків’ян, її має розглянути керівництво харківської міськради. На збір підписів є ще 74 дні.

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    • “Можливість створювати петиції на сайті Харківської міськради тривалий час після початку повномасштабного російського вторгнення було закрито.Перші петиції воєнного часу на сайті опублікували 27 грудня 2022 року.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 10:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Петицію з пропозицією увічнити працю служб під час війни в Харкові опубліковано на сайті міськради".