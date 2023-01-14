Live
  • Суббота 14.01.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

Bob Basset из Харькова создал маску для Маси Найема, потерявшего глаз на войне

Общество 13:23   14.01.2023
Елена Нагорная
Bob Basset из Харькова создал маску для Маси Найема, потерявшего глаз на войне Фото: Bob Basset

Харьковский художник Сергей Петров, известный как Bob Basset, создал маску для юриста Маси Найема, который потерял глаз на войне.

Фото Найема в маске Петров опубликовал на своей Facebook-странице.

«Первая для Маси Найема», — подписал фотографии Bob Basset. То есть не исключено, что художник сделает для него еще одну или несколько масок.


Фото: Bob Basset

Напомним, что адвокат и военный Маси Найем (брат Мустафы Найема) 5 июня получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания на востоке страны. Мужчина потерял глаз и почти три месяца провел в больнице.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

12:17
Разоблачены вербовщицы проституток для борделей в Харькове, работавших в войну
11:56
Сотни патронов и гранаты отобрали полицейские у жителя пригорода Харькова
11:31
О возможном массированном ракетном ударе предупреждают главы ОВА и генералы
11:00
«Юрту незламності» планируют установить в Харькове (фото, видео)
10:27
Били по Харькову и Чугуевщине, возможны аварийные отключения света — Синегубов

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Bob Basset из Харькова создал маску для Маси Найема, потерявшего глаз на войне»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 13:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский художник Сергей Петров, известный как Bob Basset, создал маску для юриста Маси Найема, который потерял глаз на войне.".