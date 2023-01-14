Bob Basset из Харькова создал маску для Маси Найема, потерявшего глаз на войне

Харьковский художник Сергей Петров, известный как Bob Basset, создал маску для юриста Маси Найема, который потерял глаз на войне.

Фото Найема в маске Петров опубликовал на своей Facebook-странице.

«Первая для Маси Найема», — подписал фотографии Bob Basset. То есть не исключено, что художник сделает для него еще одну или несколько масок.



Фото: Bob Basset

Напомним, что адвокат и военный Маси Найем (брат Мустафы Найема) 5 июня получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания на востоке страны. Мужчина потерял глаз и почти три месяца провел в больнице.