Bob Basset из Харькова создал маску для Маси Найема, потерявшего глаз на войне
Фото: Bob Basset
Харьковский художник Сергей Петров, известный как Bob Basset, создал маску для юриста Маси Найема, который потерял глаз на войне.
Фото Найема в маске Петров опубликовал на своей Facebook-странице.
«Первая для Маси Найема», — подписал фотографии Bob Basset. То есть не исключено, что художник сделает для него еще одну или несколько масок.
Фото: Bob Basset
Напомним, что адвокат и военный Маси Найем (брат Мустафы Найема) 5 июня получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания на востоке страны. Мужчина потерял глаз и почти три месяца провел в больнице.
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- • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 13:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский художник Сергей Петров, известный как Bob Basset, создал маску для юриста Маси Найема, который потерял глаз на войне.".