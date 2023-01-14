Bob Basset з Харкова створив маску для Масі Найєма, який втратив око на війні

Харківський художник Сергій Петров, відомий як Bob Basset, створив маску для юриста Масі Найєма, який втратив око на війні.

Фото Найєма у масці Петров опублікував на своїй Facebook-сторінці.

“Перша для Масі Найєма”, – підписав фотографії Bob Basset. Тобто не виключено, що художник зробить для нього ще одну чи кілька масок.



Фото: Bob Basset

Нагадаємо, що адвокат та військовий Масі Найєм (брат Мустафи Найєма) 5 червня отримав тяжке поранення під час виконання бойового завдання на сході країни. Чоловік втратив око і майже три місяці провів у лікарні.