2 месяца охоты. Полиция Харькова поймала торговца оружием с арсеналом
Во время обыска у торговца изъяли 2 автомата, около 30 гранат, устройство для бесшумной стрельбы, более 3,7 тысячи патронов, почти 5 кг тротила, сообщила полиция Харьковской области.
В октябре прошлого года полицейские узнали о возможной причастности к продаже оружия и боеприпасов уроженца Днепропетровской области, жителя города Харькова.
Правоохранители зафиксировали факт продажи злоумышленником автомата АК-74 и 90 патронов калибра 5,45 мм на сумму 84 000 гривен.
Два месяца полиция охотилась за торговцем оружием. Наконец, 14 января 2023 года во время сбыта фигурантом автомата АК-74, 5 гранат РГН с запалами, более тысячи патронов калибра 5,45 мм и 2 противотанковых мин на сумму 160 000 гривен 34-летнего харьковские полицейские задержали мужчину на горячем.
Правоохранители обыскали его квартиру, машину и гаражи и изъяли 2 автомата, около 30 гранат, устройство для бесшумной стрельбы, более 3,7 тысяч патронов, почти 5 кг тротила, 3 ручных гранатометы, пистолет, дымовые шашки, более 60 аккумулятивных реактивных снарядов разного типа, снаряды и 12 стартовых пороховых зарядов к ручным гранатометам.
Изъятое оружие, боеприпасы и взрывчатку направили на экспертизу.
Мужчину задержали по статье 208 УПК Украины.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Максимальное наказание предусматривает до 7 лет тюремного заключения.
Читайте также: Глава МИД Германии Бербок побывала на Салтовке и пообещала оружие (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «2 месяца охоты. Полиция Харькова поймала торговца оружием с арсеналом»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 января 2023 в 19:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время обыска у торговца изъяли 2 автомата, около 30 гранат, устройство для бесшумной стрельбы, более 3,7 тысячи патронов, почти 5 кг тротила, сообщила полиция Харьковской области.".