2 месяца охоты. Полиция Харькова поймала торговца оружием с арсеналом

Во время обыска у торговца изъяли 2 автомата, около 30 гранат, устройство для бесшумной стрельбы, более 3,7 тысячи патронов, почти 5 кг тротила, сообщила полиция Харьковской области.

В октябре прошлого года полицейские узнали о возможной причастности к продаже оружия и боеприпасов уроженца Днепропетровской области, жителя города Харькова.

Правоохранители зафиксировали факт продажи злоумышленником автомата АК-74 и 90 патронов калибра 5,45 мм на сумму 84 000 гривен.

Два месяца полиция охотилась за торговцем оружием. Наконец, 14 января 2023 года во время сбыта фигурантом автомата АК-74, 5 гранат РГН с запалами, более тысячи патронов калибра 5,45 мм и 2 противотанковых мин на сумму 160 000 гривен 34-летнего харьковские полицейские задержали мужчину на горячем.

Правоохранители обыскали его квартиру, машину и гаражи и изъяли 2 автомата, около 30 гранат, устройство для бесшумной стрельбы, более 3,7 тысяч патронов, почти 5 кг тротила, 3 ручных гранатометы, пистолет, дымовые шашки, более 60 аккумулятивных реактивных снарядов разного типа, снаряды и 12 стартовых пороховых зарядов к ручным гранатометам.

Изъятое оружие, боеприпасы и взрывчатку направили на экспертизу.

Мужчину задержали по статье 208 УПК Украины.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Максимальное наказание предусматривает до 7 лет тюремного заключения.