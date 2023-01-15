Live
  • Воскресенье 15.01.2023
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

2 месяца охоты. Полиция Харькова поймала торговца оружием с арсеналом

Общество 19:03   15.01.2023
Оксана Якушко

Во время обыска у торговца изъяли 2 автомата, около 30 гранат, устройство для бесшумной стрельбы, более 3,7 тысячи патронов, почти 5 кг тротила, сообщила полиция Харьковской области.

В октябре прошлого года полицейские узнали о возможной причастности к продаже оружия и боеприпасов уроженца Днепропетровской области, жителя города Харькова.
Правоохранители зафиксировали факт продажи злоумышленником автомата АК-74 и 90 патронов калибра 5,45 мм на сумму 84 000 гривен.

Два месяца полиция охотилась за торговцем оружием. Наконец, 14 января 2023 года во время сбыта фигурантом автомата АК-74, 5 гранат РГН с запалами, более тысячи патронов калибра 5,45 мм и 2 противотанковых мин на сумму 160 000 гривен 34-летнего харьковские полицейские задержали мужчину на горячем.

Правоохранители обыскали его квартиру, машину и гаражи и изъяли 2 автомата, около 30 гранат, устройство для бесшумной стрельбы, более 3,7 тысяч патронов, почти 5 кг тротила, 3 ручных гранатометы, пистолет, дымовые шашки, более 60 аккумулятивных реактивных снарядов разного типа, снаряды и 12 стартовых пороховых зарядов к ручным гранатометам.

Изъятое оружие, боеприпасы и взрывчатку направили на экспертизу.

Мужчину задержали по статье 208 УПК Украины.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Максимальное наказание предусматривает до 7 лет тюремного заключения.

Читайте также: Глава МИД Германии Бербок побывала на Салтовке и пообещала оружие (видео)

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

15:30
Напал с ножом на гостя – на Харьковщине полицейские задержали злоумышленника
13:36
В Харькове патрульные спасли женщину от самоубийства (Видео)
12:42
В Харькове 15 января полностью возобновили водоснабжение после ракетной атаки
11:48
В Харькове 15 января в некоторых районах выключат свет — «Харьковоблэнерго»
08:46
Метро в Харькове полностью возобновило свою работу после обстрела

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «2 месяца охоты. Полиция Харькова поймала торговца оружием с арсеналом»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 января 2023 в 19:03;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время обыска у торговца изъяли 2 автомата, около 30 гранат, устройство для бесшумной стрельбы, более 3,7 тысячи патронов, почти 5 кг тротила, сообщила полиция Харьковской области.".