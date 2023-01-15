2 місяці полювання. Поліція Харкова впіймала торгівця зброєю із арсеналом

Під час обшуку у торговця вилучили 2 автомати, близько 30 гранат, пристрій для безшумної стрільби, понад 3,7 тисяч набоїв, майже 5 кг тротилу, повідомила поліція Харківської області.





У жовтні минулого року поліціянти дізналися про можливу причетність до продажу зброї та боєприпасів уродженця Дніпропетровської області, мешканця міста Харкова.



Правооохоронці зафіксували факт продажу зловмисником автомата АК-74 та 90 патронів калібру 5,45 мм на суму 84 000 гривень.



Два місяці поліція полювала на торговця зброєю. Нарешті 14 січня 2023 року під час збуту фігурантом автомата АК-74, 5 гранат РГН із запалами, більше тисячі патронів калібру 5,45 мм та 2 протитанкових мін на суму 160 000 гривень 34-річного чоловіка затримали харківські поліцейські.



Для вилучення речових доказів правоохоронці обшукали його помешкання, машину та гаражі.



Під час проведення обшуків у фігуранта вилучили 2 автомати, близько 30 гранат, пристрій для безшумної стрільби, більше 3,7 тисяч набоїв, майже 5 кг тротилу, 3 ручних гранатомети, пістолет, димові шашки, більше 60 акумулятивних реактивних снарядів різного типу, 4 окопні снаряди і 12 стартових порохових зарядів до ручних гранатометів.



Вилучена зброя, боєприпаси та вибухівка направлені на експертизу.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Максимальне покарання передбачає до 7 років тюремного ув’язнення.