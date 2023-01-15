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2 місяці полювання. Поліція Харкова впіймала торгівця зброєю із арсеналом

Суспільство 19:03   15.01.2023
Оксана Якушко
2 місяці полювання. Поліція Харкова впіймала торгівця зброєю із арсеналом

Під час обшуку у торговця вилучили 2 автомати, близько 30 гранат, пристрій для безшумної стрільби, понад 3,7 тисяч набоїв, майже 5 кг тротилу, повідомила поліція Харківської області.

У жовтні минулого року поліціянти дізналися про можливу причетність до продажу зброї та боєприпасів уродженця Дніпропетровської області, мешканця міста Харкова.

Правооохоронці зафіксували факт продажу зловмисником автомата АК-74 та 90 патронів калібру 5,45 мм на суму 84 000 гривень.

Два місяці поліція полювала на торговця зброєю. Нарешті 14 січня 2023 року під час збуту фігурантом автомата АК-74, 5 гранат РГН із запалами, більше тисячі патронів калібру 5,45 мм та 2 протитанкових мін на суму 160 000 гривень 34-річного чоловіка затримали харківські поліцейські.

Для вилучення речових доказів правоохоронці обшукали його помешкання, машину та гаражі.

Під час проведення обшуків у фігуранта вилучили 2 автомати, близько 30 гранат, пристрій для безшумної стрільби, більше 3,7 тисяч набоїв, майже 5 кг тротилу, 3 ручних гранатомети, пістолет, димові шашки, більше 60 акумулятивних реактивних снарядів різного типу, 4 окопні снаряди і 12 стартових порохових зарядів до ручних гранатометів.

Вилучена зброя, боєприпаси та вибухівка направлені на експертизу.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України.

 

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Максимальне покарання передбачає до 7 років тюремного ув’язнення.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2023 в 19:03;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час обшуку у торговця вилучили 2 автомати, близько 30 гранат, пристрій для безшумної стрільби, понад 3,7 тисяч набоїв, майже 5 кг тротилу, повідомила поліція Харківської області.".