2 місяці полювання. Поліція Харкова впіймала торгівця зброєю із арсеналом
Під час обшуку у торговця вилучили 2 автомати, близько 30 гранат, пристрій для безшумної стрільби, понад 3,7 тисяч набоїв, майже 5 кг тротилу, повідомила поліція Харківської області.
У жовтні минулого року поліціянти дізналися про можливу причетність до продажу зброї та боєприпасів уродженця Дніпропетровської області, мешканця міста Харкова.
Правооохоронці зафіксували факт продажу зловмисником автомата АК-74 та 90 патронів калібру 5,45 мм на суму 84 000 гривень.
Два місяці поліція полювала на торговця зброєю. Нарешті 14 січня 2023 року під час збуту фігурантом автомата АК-74, 5 гранат РГН із запалами, більше тисячі патронів калібру 5,45 мм та 2 протитанкових мін на суму 160 000 гривень 34-річного чоловіка затримали харківські поліцейські.
Для вилучення речових доказів правоохоронці обшукали його помешкання, машину та гаражі.
Під час проведення обшуків у фігуранта вилучили 2 автомати, близько 30 гранат, пристрій для безшумної стрільби, більше 3,7 тисяч набоїв, майже 5 кг тротилу, 3 ручних гранатомети, пістолет, димові шашки, більше 60 акумулятивних реактивних снарядів різного типу, 4 окопні снаряди і 12 стартових порохових зарядів до ручних гранатометів.
Вилучена зброя, боєприпаси та вибухівка направлені на експертизу.
Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Максимальне покарання передбачає до 7 років тюремного ув’язнення.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2023 в 19:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час обшуку у торговця вилучили 2 автомати, близько 30 гранат, пристрій для безшумної стрільби, понад 3,7 тисяч набоїв, майже 5 кг тротилу, повідомила поліція Харківської області.".