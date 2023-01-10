Глава МЗС Німеччини Бербок побувала на Салтівці та пообіцяла зброю (відео)
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок побувала в Харкові. Візит був неоголошеним.
Бербок зустрілася з головою ХОВА Олегом Синєгубовим та мером Харкова Ігорем Тереховим, відвідала зруйновану російськими ударами підстанцію, побувала на ТЕЦ, у дитячій лікарні №16 та на Салтівці. Також міністерці показали розбиту будівлю ХОВА, пише Handelsblatt.
“Народ України має знати, що він може розраховувати на нашу солідарність та нашу підтримку”, – запевнила вона.
Харків є “символом абсолютного божевілля російської агресивної війни в Україні” та “неймовірної волі, витримки та мужності українців”, цитує міністерку видання DW.
Бербок пообіцяла більше німецької гуманітарної допомоги, включно з генераторами, паливом та ковдрами, а також “додаткові постачання озброєння”.
“Харків зараз є символом успішних українських контрнаступів, які доводять, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів. Я не маю жодних сумнівів, що подальша німецька військова допомога надійде”, – прокоментував візит Бербок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Фото: Дмитро Кулеба
“Не маю сумнівів, що Україна отримає німецькі танки Leopard”, – заявив Кулеба за підсумками візиту Бербок.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 18:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок побувала в Харкові. Візит був неоголошеним.".