Глава МЗС Німеччини Бербок побувала на Салтівці та пообіцяла зброю (відео)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок побувала в Харкові. Візит був неоголошеним.

Бербок зустрілася з головою ХОВА Олегом Синєгубовим та мером Харкова Ігорем Тереховим, відвідала зруйновану російськими ударами підстанцію, побувала на ТЕЦ, у дитячій лікарні №16 та на Салтівці. Також міністерці показали розбиту будівлю ХОВА, пише Handelsblatt.

“Народ України має знати, що він може розраховувати на нашу солідарність та нашу підтримку”, – запевнила вона.

Харків є “символом абсолютного божевілля російської агресивної війни в Україні” та “неймовірної волі, витримки та мужності українців”, цитує міністерку видання DW.

Бербок пообіцяла більше німецької гуманітарної допомоги, включно з генераторами, паливом та ковдрами, а також “додаткові постачання озброєння”.

“Харків зараз є символом успішних українських контрнаступів, які доводять, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів. Я не маю жодних сумнівів, що подальша німецька військова допомога надійде”, – прокоментував візит Бербок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



Фото: Дмитро Кулеба

“Не маю сумнівів, що Україна отримає німецькі танки Leopard”, – заявив Кулеба за підсумками візиту Бербок.