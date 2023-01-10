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Глава МЗС Німеччини Бербок побувала на Салтівці та пообіцяла зброю (відео)

Політика 18:49   10.01.2023
Олена Нагорна
Глава МЗС Німеччини Бербок побувала на Салтівці та пообіцяла зброю (відео)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок побувала в Харкові. Візит був неоголошеним.

Бербок зустрілася з головою ХОВА Олегом Синєгубовим та мером Харкова Ігорем Тереховим, відвідала зруйновану російськими ударами підстанцію, побувала на ТЕЦ, у дитячій лікарні №16 та на Салтівці. Також міністерці показали розбиту будівлю ХОВА, пише Handelsblatt.

“Народ України має знати, що він може розраховувати на нашу солідарність та нашу підтримку”, – запевнила вона.

Харків є “символом абсолютного божевілля російської агресивної війни в Україні” та “неймовірної волі, витримки та мужності українців”, цитує міністерку видання DW.

Бербок пообіцяла більше німецької гуманітарної допомоги, включно з генераторами, паливом та ковдрами, а також “додаткові постачання озброєння”.

“Харків зараз є символом успішних українських контрнаступів, які доводять, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів. Я не маю жодних сумнівів, що подальша німецька військова допомога надійде”, – прокоментував візит Бербок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.


Фото: Дмитро Кулеба

“Не маю сумнівів, що Україна отримає німецькі танки Leopard”, – заявив Кулеба за підсумками візиту Бербок.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 18:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок побувала в Харкові. Візит був неоголошеним.".