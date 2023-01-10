Глава МИД Германии Бербок побывала на Салтовке и пообещала оружие (видео)
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Харьков. Визит был необъявленным.
Бербок встретилась с главой ХОВА Олегом Синегубовым и мэром Харькова Игорем Тереховым, посетила разрушенную российскими ударами подстанцию, побывала на ТЭЦ, в детской больнице №16 и на Салтовке. Также министру показали разрушенное здание ХОВА, пишет Handelsblatt.
«Народ Украины должен знать, что он может рассчитывать на нашу солидарность и нашу поддержку», — заверила она.
Харьков является «символом абсолютного безумия российской агрессивной войны в Украине» и «невероятной воли, выдержки и мужества украинцев», цитирует министра издание DW.
Бербок пообещала больше немецкой гуманитарной помощи, включая генераторы, топливо и одеяла, а также «дополнительные поставки вооружения».
«Харьков сейчас является символом успешных украинских контрнаступлений, которые доказывают, что Украина победит при достаточной поддержке партнеров. Я не сомневаюсь, что дальнейшая немецкая военная помощь поступит», — прокомментировал визит Бербок министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Фото: Дмитрий Кулеба
«Не сомневаюсь, что Украина получит немецкие танки Leopard», — заявил Кулеба по итогам визита Бербок.
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- • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 18:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Харьков. Визит был необъявленным.".