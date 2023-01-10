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Глава МИД Германии Бербок побывала на Салтовке и пообещала оружие (видео)

Общество 18:49   10.01.2023
Елена Нагорная
Глава МИД Германии Бербок побывала на Салтовке и пообещала оружие (видео) Фото: Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Харьков. Визит был необъявленным.

Бербок встретилась с главой ХОВА Олегом Синегубовым и мэром Харькова Игорем Тереховым, посетила разрушенную российскими ударами подстанцию, побывала на ТЭЦ, в детской больнице №16 и на Салтовке. Также министру показали разрушенное здание ХОВА, пишет Handelsblatt.

«Народ Украины должен знать, что он может рассчитывать на нашу солидарность и нашу поддержку», — заверила она.

Харьков является «символом абсолютного безумия российской агрессивной войны в Украине» и «невероятной воли, выдержки и мужества украинцев», цитирует министра издание DW.

Бербок пообещала больше немецкой гуманитарной помощи, включая генераторы, топливо и одеяла, а также «дополнительные поставки вооружения».

«Харьков сейчас является символом успешных украинских контрнаступлений, которые доказывают, что Украина победит при достаточной поддержке партнеров. Я не сомневаюсь, что дальнейшая немецкая военная помощь поступит», — прокомментировал визит Бербок министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.


Фото: Дмитрий Кулеба

«Не сомневаюсь, что Украина получит немецкие танки Leopard», — заявил Кулеба по итогам визита Бербок.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 18:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Харьков. Визит был необъявленным.".