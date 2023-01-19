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В Харькове восстановили стены дома, где обстрелом снесло два этажа (фото)

Общество 11:49   19.01.2023
Оксана Горун
В Харькове восстановили стены дома, где обстрелом снесло два этажа (фото) Фото: Харьковская мэрия

Строители и зимой продолжают восстанавливать разрушенные врагом дома в Харькове. Промежуточные итоги работ в доме на Салтовском шоссе показала пресс-служба Харьковской мэрии.

«Продолжаются работы в одном из жилых домов на Салтовском шоссе в Немышлянском районе, где в результате попадания вражеского снаряда были разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах», — сообщили в горсовете.

В Харькове после обстрелов отстроили дом, где рухнули два этажа
Фото: Харьковская мэрия

На данный момент строители уже восстановили внешние и внутренние стены. Кроме того, — готовы перекрытия в квартирах.

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В Харькове после обстрелов отстроили дом, где рухнули два этажа 2
Фото: Харьковская мэрия

«Сейчас там ведутся работы по замене стоек центрального отопления и отопительных приборов», — проинформировала мэрия.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 11:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Строители и зимой продолжают восстанавливать разрушенные врагом дома в Харькове. Промежуточные итоги работ в доме на Салтовском шоссе показала пресс-служба Харьковской мэрии".