В Харькове восстановили стены дома, где обстрелом снесло два этажа (фото)

Строители и зимой продолжают восстанавливать разрушенные врагом дома в Харькове. Промежуточные итоги работ в доме на Салтовском шоссе показала пресс-служба Харьковской мэрии.

«Продолжаются работы в одном из жилых домов на Салтовском шоссе в Немышлянском районе, где в результате попадания вражеского снаряда были разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах», — сообщили в горсовете.

На данный момент строители уже восстановили внешние и внутренние стены. Кроме того, — готовы перекрытия в квартирах.

«Сейчас там ведутся работы по замене стоек центрального отопления и отопительных приборов», — проинформировала мэрия.