В Харькове восстановили стены дома, где обстрелом снесло два этажа (фото)
Фото: Харьковская мэрия
Строители и зимой продолжают восстанавливать разрушенные врагом дома в Харькове. Промежуточные итоги работ в доме на Салтовском шоссе показала пресс-служба Харьковской мэрии.
«Продолжаются работы в одном из жилых домов на Салтовском шоссе в Немышлянском районе, где в результате попадания вражеского снаряда были разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах», — сообщили в горсовете.
На данный момент строители уже восстановили внешние и внутренние стены. Кроме того, — готовы перекрытия в квартирах.
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«Сейчас там ведутся работы по замене стоек центрального отопления и отопительных приборов», — проинформировала мэрия.
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- • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 11:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Строители и зимой продолжают восстанавливать разрушенные врагом дома в Харькове. Промежуточные итоги работ в доме на Салтовском шоссе показала пресс-служба Харьковской мэрии".