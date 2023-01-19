У Харкові відновили стіни будинку, де обстрілом знесло два поверхи (фото)
Будівельники й узимку продовжують відновлювати зруйновані ворогом будинки в Харкові. Проміжні підсумки робіт у будинку на Салтівському шосе показала пресслужба Харківської мерії.
“Продовжуються роботи в одному з житлових будинків на Салтівському шосе у Немишлянському районі, де внаслідок влучання ворожого снаряда було зруйновано квартири на четвертому та п’ятому поверхах”, – повідомили в міськраді.
На даний момент будівельники вже відновили зовнішні та внутрішні стіни. Крім того, готові перекриття в квартирах.
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“Зараз там ведуться роботи із заміни стійок центрального опалення та опалювальних приладів”, – поінформувала мерія.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 11:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівельники й узимку продовжують відновлювати зруйновані ворогом будинки в Харкові. Проміжні підсумки робіт у будинку на Салтівському шосе показала пресслужба Харківської мерії".