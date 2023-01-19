У Харкові відновили стіни будинку, де обстрілом знесло два поверхи (фото)

Будівельники й узимку продовжують відновлювати зруйновані ворогом будинки в Харкові. Проміжні підсумки робіт у будинку на Салтівському шосе показала пресслужба Харківської мерії.

“Продовжуються роботи в одному з житлових будинків на Салтівському шосе у Немишлянському районі, де внаслідок влучання ворожого снаряда було зруйновано квартири на четвертому та п’ятому поверхах”, – повідомили в міськраді.

На даний момент будівельники вже відновили зовнішні та внутрішні стіни. Крім того, готові перекриття в квартирах.

“Зараз там ведуться роботи із заміни стійок центрального опалення та опалювальних приладів”, – поінформувала мерія.