Live
  • Четвер 19.01.2023
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.59
    • 🔴

У Харкові відновили стіни будинку, де обстрілом знесло два поверхи (фото)

Суспільство 11:49   19.01.2023
Оксана Горун
У Харкові відновили стіни будинку, де обстрілом знесло два поверхи (фото)

Будівельники й узимку продовжують відновлювати зруйновані ворогом будинки в Харкові. Проміжні підсумки робіт у будинку на Салтівському шосе показала пресслужба Харківської мерії.

“Продовжуються роботи в одному з житлових будинків на Салтівському шосе у Немишлянському районі, де внаслідок влучання ворожого снаряда було зруйновано квартири на четвертому та п’ятому поверхах”, – повідомили в міськраді.

У Харкові після обстрілів відбудували будинок, де обвалилися два поверхи

На даний момент будівельники вже відновили зовнішні та внутрішні стіни. Крім того, готові перекриття в квартирах.

Читайте також: У Харкові відбудовують будинок, в якому через обстріл рухнуло кілька поверхів

У Харкові після обстрілів відбудували будинок, де обвалилися два поверхи 2

“Зараз там ведуться роботи із заміни стійок центрального опалення та опалювальних приладів”, – поінформувала мерія.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

09:49
У Харкові зводять будинок-бункер. Якщо досвід вдасться, запустять виробництво
16:04
Харкову дадуть кошти на відновлення трамвайної інфраструктури
10:26
У Харкові відбудовують будинок, в якому через обстріл рухнуло кілька поверхів
13:34
На Харківщині снаряд влучив прямо у житловий будинок – Прокуратура
12:05
За час війни в Харкові відновили світло на 593 вулицях – мерія

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові відновили стіни будинку, де обстрілом знесло два поверхи (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 11:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівельники й узимку продовжують відновлювати зруйновані ворогом будинки в Харкові. Проміжні підсумки робіт у будинку на Салтівському шосе показала пресслужба Харківської мерії".