В результате обстрелов Харьковщины есть раненый — начальник гарнизона

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил информацию об обстрелах Харьковской области в течение дня 20 января.

«Сегодня враг продолжил обстрелы Харьковской области. В частности, по состоянию на 18:00 под вражеским огнем оказались поселки Красное, Старица, Стрелечья и Охримовка, где повреждения получил местный ангар с зерном. Также оккупанты снова обстреливали города Купянск и Волчанск. В Волчанске получил ранения местный житель, а также поврежден один из частных домов», — сообщил в вечерней сводке Мельник.

Генштаб ВСУ в сводке за сутки перечислил большее количество обстрелянных населенных пунктов. Среди них — Двуречная, Терновая, приграничные и прифронтовые села и поселки.