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В результате обстрелов Харьковщины есть раненый — начальник гарнизона

Происшествия 18:46   20.01.2023
Оксана Горун
В результате обстрелов Харьковщины есть раненый — начальник гарнизона

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил информацию об обстрелах Харьковской области в течение дня 20 января.

«Сегодня враг продолжил обстрелы Харьковской области. В частности, по состоянию на 18:00 под вражеским огнем оказались поселки Красное, Старица, Стрелечья и Охримовка, где повреждения получил местный ангар с зерном. Также оккупанты снова обстреливали города Купянск и Волчанск. В Волчанске получил ранения местный житель, а также поврежден один из частных домов», — сообщил в вечерней сводке Мельник.

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    • Генштаб ВСУ в сводке за сутки перечислил большее количество обстрелянных населенных пунктов. Среди них — Двуречная, Терновая, приграничные и прифронтовые села и поселки.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 18:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил информацию об обстрелах Харьковской области в течение дня 20 января".