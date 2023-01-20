В результате обстрелов Харьковщины есть раненый — начальник гарнизона
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил информацию об обстрелах Харьковской области в течение дня 20 января.
«Сегодня враг продолжил обстрелы Харьковской области. В частности, по состоянию на 18:00 под вражеским огнем оказались поселки Красное, Старица, Стрелечья и Охримовка, где повреждения получил местный ангар с зерном. Также оккупанты снова обстреливали города Купянск и Волчанск. В Волчанске получил ранения местный житель, а также поврежден один из частных домов», — сообщил в вечерней сводке Мельник.
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Генштаб ВСУ в сводке за сутки перечислил большее количество обстрелянных населенных пунктов. Среди них — Двуречная, Терновая, приграничные и прифронтовые села и поселки.
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- • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 18:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил информацию об обстрелах Харьковской области в течение дня 20 января".