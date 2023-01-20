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Внаслідок обстрілів Харківщини є поранений – начальник гарнізону

Події 18:46   20.01.2023
Оксана Горун
Внаслідок обстрілів Харківщини є поранений – начальник гарнізону

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив інформацію про обстріли Харківської області протягом дня 20 січня.

Сьогодні ворог продовжив обстріли Харківської області. Зокрема, станом на 18:00 під ворожим вогнем опинилися селища Красне, Стариця, Стрілеча та Охримівка, де пошкоджень зазнав місцевий ангар з зерном. Також окупанти знову обстрілювали місто Куп’янськ та Вовчанськ. У Вовчанську отримав поранення місцевий мешканець, а також пошкоджено один з приватних будинків“, – повідомив у вечірньому зведенні Мельник.

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    • Генштаб ЗСУ у зведенні за добу перерахував більшу кількість обстріляних населених пунктів. Серед них – Дворічна, Тернова, прикордонні та прифронтові села та селища.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 18:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив інформацію про обстріли Харківської області протягом дня 20 січня".