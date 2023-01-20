Біля кордонів з Харківщиною немає наступальних угруповань РФ – Генштаб

Генштаб ЗСУ поінформував про те, що на Слобожанському напрямку в прикордонних районах РФ є підрозділи супротивника.

“На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах з Україною утримуються підрозділи противника, проте наступальних угруповань не виявлено”, – зазначили у вечірньому зведенні ГШ.

У Генштабі також проінформували про обстріли території Харківської області. Минулої доби під ударами російських терористів на Слобожанському напрямку опинилися Гур’єв Козачок, Стрілеча, Тернова, Огірцеве, Бударки, Кам’янка, Фіголовка та Дворічна.

“На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тавільжанка, Орлянка, Куп’янськ, Піщане і Вишневе Харківської області”, – додали в Генштабі.

Загалом по території України протягом доби ворог завдав двох ракетних та 12 авіаційних ударів. А також здійснив 29 обстрілів із РСЗВ.