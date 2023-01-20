У границ с Харьковщиной нет наступательных группировок РФ — Генштаб
Генштаб ВСУ проинформировал о том, что на Слобожанском направлении в приграничных районах РФ есть подразделения противника.
«На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной содержатся подразделения противника, однако наступательных группировок не обнаружено», — отметили в вечерней сводке ГШ.
В Генштабе также проинформировали о продолжающихся обстрелах территории Харьковской области. За минувшие сутки под ударами российских террористов на Слобожанском направлении оказались Гурьев Казачок, Стрелечья, Терновая, Огурцово, Бударки, Каменка, Фиголовка и Двуречная.
«На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Таволжанка, Орлянка, Купянск, Песчаное и Вишневое Харьковской области», — добавили в Генштабе.
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В целом по территории Украины в течение суток враг нанес два ракетных и 12 авиационных ударов. А также совершил 29 обстрелов из РСЗО.
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- • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 18:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о том, что на Слобожанском направлении в приграничных районах РФ есть подразделения противника".