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У границ с Харьковщиной нет наступательных группировок РФ — Генштаб

Происшествия 18:18   20.01.2023
Оксана Горун
У границ с Харьковщиной нет наступательных группировок РФ — Генштаб

Генштаб ВСУ проинформировал о том, что на Слобожанском направлении в приграничных районах РФ есть подразделения противника.

«На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной содержатся подразделения противника, однако наступательных группировок не обнаружено», — отметили в вечерней сводке ГШ.

В Генштабе также проинформировали о продолжающихся обстрелах территории Харьковской области. За минувшие сутки под ударами российских террористов на Слобожанском направлении оказались Гурьев Казачок, Стрелечья, Терновая, Огурцово, Бударки, Каменка, Фиголовка и Двуречная.

«На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Таволжанка, Орлянка, Купянск, Песчаное и Вишневое Харьковской области», — добавили в Генштабе.

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В целом по территории Украины в течение суток враг нанес два ракетных и 12 авиационных ударов. А также совершил 29 обстрелов из РСЗО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 18:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о том, что на Слобожанском направлении в приграничных районах РФ есть подразделения противника".