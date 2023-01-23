Экоинспекторы подсчитали ущерб от разрушения университета в Харькове

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области подсчитала, какой ущерб ХНУ им. Каразина нанесли разрушение со стороны армии рф.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина значительно пострадал в результате военного нападения рф на Украину.

2 марта российский обстрел поразил здание экономического факультета по улице Мироносицкой, 1, от которого остались только стены. Это здание находится в центре города. Теперь ее ждет масштабная реконструкция.



5 марта армия рф разрушила университетский спорткомплекс по улице Отакара Яроша, 14.

11 марта – корпус Физико-технического факультета, расположенный по улице Курчатова, 31.

18 марта – здание Института государственного управления по проспекту Героев Харькова, 75.

Значительные разрушения получили здания общежитий университета, расположенные в разных районах города.

Уже по состоянию на 22 марта в ХНУ им. Каразина не осталось ни одного неповрежденного корпуса.

Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Харьковской области зафиксировали ущерб, причиненный окружающей среде преступными боевыми действиями россиян.

Общая площадь пожаров, которые произошли в результате ракетных ударов по зданиям учебных корпусов и общежитий составила более 36 тыс. м2, что повлекло за собой выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и нанесло вред в размере 14 млн 374,36 тыс. грн.

Разрушение зданий университета в результате ракетных обстрелов привело к засорению строительными отходами, отходами стекла и обломками боевых ракет и снарядов земельных участков общей площадью 39 835 м2.

А причиненный окружающей среде ущерб составил более 2 млрд 309 млн. грн.

Материалы по данным фактам переданы Специализированной экологической прокуратуре Харьковской области.

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