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В каразинском университете Харькова назначили языкового омбудсмена

Общество 14:57   19.01.2023
Оксана Якушко
В каразинском университете Харькова назначили языкового омбудсмена

О появлении языкового омбудсмена в ХНУ им. Каразина сообщил Уполномоченный по защите государственного языка на своей странице в Facebook.

Университетским омбудсменом стал заведующий кафедрой украинского языка и кандидат филологических наук Николай Филон.

Языковой омбудсмен будет выполнять обязанности на общественных началах.


«Напомним, что в течение 2022 года в адрес Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка поступило 7 обращений по поводу применения негосударственного языка отдельными преподавателями ХНУ имени В. Каразина. По результатам рассмотрения обращений граждан с целью устранения и недопущения в дальнейшем нарушения законодательства о государственном языке Уполномоченным составлены протоколы об административных правонарушениях статьей 188-52 КУоАП на двух преподавателей университета, которые использовались негосударственным языком во время образовательного процесса. ректор инициировала служебные расследования, по результатам которого объявлены выговоры и проводится информационно-разъяснительная работа», — сообщил Уполномоченный по защите государственного языка.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 14:57;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О появлении языкового омбудсмена в ХНУ им. Каразина сообщил Уполномоченный по защите государственного языка на своей странице в Facebook.".