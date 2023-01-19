В каразинском университете Харькова назначили языкового омбудсмена

О появлении языкового омбудсмена в ХНУ им. Каразина сообщил Уполномоченный по защите государственного языка на своей странице в Facebook.

Университетским омбудсменом стал заведующий кафедрой украинского языка и кандидат филологических наук Николай Филон.

Языковой омбудсмен будет выполнять обязанности на общественных началах.



«Напомним, что в течение 2022 года в адрес Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка поступило 7 обращений по поводу применения негосударственного языка отдельными преподавателями ХНУ имени В. Каразина. По результатам рассмотрения обращений граждан с целью устранения и недопущения в дальнейшем нарушения законодательства о государственном языке Уполномоченным составлены протоколы об административных правонарушениях статьей 188-52 КУоАП на двух преподавателей университета, которые использовались негосударственным языком во время образовательного процесса. ректор инициировала служебные расследования, по результатам которого объявлены выговоры и проводится информационно-разъяснительная работа», — сообщил Уполномоченный по защите государственного языка.