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У каразінському університеті Харкова призначили мовного омбудсмена

Суспільство 14:57   19.01.2023
Оксана Якушко
У каразінському університеті Харкова призначили мовного омбудсмена

Про появу мовного омбудсмена у ХНУ ім. Каразіна повідомив Уповноважений із захисту державної мови на своїй сторінці у Facebook.

Університетським омбудсменом став завідувач кафедри української мови та кандидат філологічних наук Микола Філон.

Мовний омбудсмен виконуватиме обов’язки на громадських засадах.


«Нагадаємо, що протягом 2022 року на адресу Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 7 звернень щодо застосування недержавної мови окремими викладачами ХНУ імені В. Каразіна. За результатами розгляду звернень громадян з метою усунення та недопущення в подальшому порушення законодавства про державну мову Уповноваженим складено протоколи про адміністративні правопорушення статтею 188-52 КУпАП на двох викладачів університету, які послуговувалися недержавною мовою під час освітнього процесу. Пані ректор ініціювала службові розслідування, за результатами якого оголошені догани та проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота», – повідомив Уповноважений із захисту державної мови.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 14:57;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про появу мовного омбудсмена у ХНУ ім. Каразіна повідомив Уповноважений із захисту державної мови на своїй сторінці у Facebook.".