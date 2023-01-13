Терехов не хоче платити другий штраф за російську мову і звернувся в суд – ЗМІ

Мер Харкова Ігор Терехов подав позов до суду, в якому оскаржує повторний штраф за використання російської мови, накладений уповноваженим із захисту державної мови.

Цю інформацію директор департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко підтвердив виданню “Суспільне Харків”.

За його словами, Терехов оскаржує штраф як фізична особа, а не як міський голова, тому суть позову йому невідома.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів “Суспільному”, що дізнався про позов Терехова 12 січня. За його словами, мер Харкова планує оскаржити другий штраф за порушення мовного законодавства у розмірі 3400 гривень.

Нагадаємо, що сплатити перший штраф Терехов пообіцяв на пресконференції 2 грудня. А 25 листопада в етері телемарафону мер заявив, що офіційно говоритиме державною мовою, а з харків’янами – російською.

“Перший випадок стосувався щодо виступу недержавною мовою на телебаченні. Наступна постанова стосувалася застосування недержавної в Telegram-каналі і на його сторінці в соцмережі. Тоді ми обійшлися попередженням. Але в зв’язку з тим, що продовжились факти застосування недержавної, ми розглянули справу, запропонували надати пояснення, прибути для розгляду цієї справи особисто або представнику, адвокату. Жодної реакції не було. Тому було прийнято рішення про накладання штрафу”, – розповів Кремінь.

Нагадаємо також, що в інтерв’ю проєкту «Слава+» на YouTube-каналі «Люкс ФМ» Терехов заявив, що говорить не російською, а “слобожанською мовою”.