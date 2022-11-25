Коментуючи штраф за порушення мовного закону, Терехов перейшов на російську

В етері національного телемарафону міський голова Ігор Терехов прокоментував штраф у розмірі 3400 гривень, який отримав за використання російської мови в етері телемарафону.

“Вот специально перейду на русский язык. Я считаю, что сегодня у нас есть совершенно другие дела. Считаю, что сегодня для нас самое главное победа незалежно від того, якою мовою розмовляємо ми в тому чи іншому місті України. Тому авжеж офіційно буду розмовляти українською, а що стосується мого спілкування з харків’янами, я буду спілкуватися на русском языке. Потому что это язык, на котором 80% харьковчан сегодня говорят. И тут нужно быть очень аккуратным, осторожным, знаете, в языковом вопросе. Бо завжди намагалися нас розділити цим языком. Завжди у різні моменти історії України нас ділили. Я дуже не хочу, щоб нас ділили. Тому я впевнений, що ті, хто розмовляють російською і ті, хто розмовляють українською – ми всі українці. Ми всі одна нація”, – сказав міський голова.

Нагадаємо, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виніс ухвалу про штраф за порушення закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Харківським міським головою Ігорем Тереховим. Мер у зверненнях до мешканців Харкова в етері телемарафону «Єдині новини» застосовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12-ї закону, йдеться у постанові.