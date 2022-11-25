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Комментируя штраф за нарушение языкового закона, Терехов перешел на русский

Общество 18:05   25.11.2022
Елена Нагорная
Комментируя штраф за нарушение языкового закона, Терехов перешел на русский

В эфире национального телемарафона городской голова Игорь Терехов прокомментировал штраф в размере 3400 гривен, который получил за использование русского языка в эфире телемарафона.

«Вот специально перейду на русский язык. Я считаю, что сегодня у нас есть совершенно другие дела. Считаю, что сегодня для нас самое главное победа незалежно від того, якою мовою розмовляємо ми в тому чи іншому місті України. Тому авжеж офіційно буду розмовляти українською, а що стосується мого спілкування з харків’янами, я буду спілкуватися на русском языке. Потому что это язык, на котором 80% харьковчан сегодня говорят. И тут нужно быть очень аккуратным, осторожным, знаете, в языковом вопросе. Бо завжди намагалися нас розділити цим языком. Завжди у різні моменти історії України нас ділили. Я дуже не хочу, щоб нас ділили. Тому я впевнений, що ті, хто розмовляють російською і ті, хто розмовляють українською — ми всі українці. Ми всі одна нація», — сказал городской голова.

Напомним, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень вынес постановление о штрафе за нарушение закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Харьковским городским головой Игорем Тереховым. Мэр в обращениях к жителям Харькова в эфире телемарафона «Единые новости» применял негосударственный язык, чем нарушил часть первую статьи 12-й закона, говорится в постановлении.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире национального телемарафона городской голова Игорь Терехов прокомментировал штраф в размере 3400 гривен, который получил за использование русского языка в эфире телемарафона.".