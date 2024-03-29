Госдеп США советует Зеленскому говорить правду о войне – Politico
Руководитель Центра глобального взаимодействия США при Госдепе Джеймс Рубин сказал, что иногда украинское правительство сопротивляется свободе информации, которая нормальна для американцев, сообщает Politico.
Высокопоставленный американский дипломат, отвечающий за противодействие дезинформации, говорит, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть более открытым к раскрытию информации о состоянии войны в Украине.
Этот совет прозвучал на фоне успехов РФ в ключевых областях и ослабления международного внимания к конфликту.
«Иногда военные репортеры сообщают о вещах, которые не обязательно отвечают интересам Владимира Зеленского», — продолжил он. «Но в демократии, к которой стремится Украина, освещение войны военными репортерами, даже если время от времени появляются плохие новости, — это гораздо лучшая жизнь, чем контролируемая среда, которую Россия создала для всех своих людей».
В то время как украинские и западные журналисты настаивают на расширении доступа к линии фронта, власти в Киеве ограничили репортажи из чувствительных зон конфликта и отрицают усиление роли телемарафона лишь на том основании, что ограничения нужны, чтобы подавить российские кампании дезинформации.
Рубин, однако, предположил, что улучшение доступа укрепит насущную потребность Украины в большей помощи со стороны своих союзников. Он добавил, что, хотя страна «движется в правильном направлении», она еще не является «полноценной демократией» — с некоторыми неблагоприятными последствиями для потока информации.
Рубин, бывший представитель Госдепартамента, консультировал ведущего дипломата Мадлен Олбрайт во время конфликта в бывшей Югославии в 1990-х годах, а также консультировал нынешнего президента Джо Байдена по внешней политике во время его пребывания в Сенате.
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- Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: Владимир зеленский, война, госдеп США, Деймс Рубин, правда, сми, телемарафон;
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 14:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Центра глобального взаимодействия США при Госдепе Джеймс Рубин сказал, что иногда украинское правительство сопротивляется свободе информации, которая нормальна для американцев, сообщает Politico.".