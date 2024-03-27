1 миллиона дронов нет. Зеленский солгал об обеспечении армии БпЛА — Бутусов

Доля государства в общем количестве переданных БпЛА – всего 5%, сообщил известный военный журналист и главный редактор Цензор Юрий Бутусов.

«Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский соврал по обеспечению армии дронами. Прошло три месяца 2024 года, в котором Зеленский пообещал предоставить в войска 1 миллион дронов, а потребности сил обороны в fpv-дронах, мавиках, аутелах государство не обеспечивает — бригады реально получают от государства около 5 % используемых дронов. Минстратегпром заявил, что за два первых месяца 2024 года выпустил 200 тысяч дронов. Где эти дроны – непонятно, войска такого количества fpv от государства не получили», – рассказал Бутусов.

Создается впечатление, что общество успокаивают заявлениями, деньги раскладывают по карманам, а за результат – передачу дронов в бригады, не отвечает никто, отметил Бутусов.



«Где вся эта ставка Верховного главнокомандующего? Почему Зеленский не отвечает за слова? Где министр обороны Умеров? Когда нужно решать проблемы, он всегда скромно молчит. Где парламентский контроль Верховной Рады? Почему молчите? Власти должны ехать на фронт не для очередных фотосессий в военной форме, а для решения проблем! Пока вы там в кабинетах бездарно тратите время и деньги налогоплательщиков, идет война, которую вы совсем не чувствуете», — обратился к власти Бутусов.

Если власти не умеют руководить и планировать, то они должны отдать бригадам деньги, а военные уже сами купят, будет понятно, кто за это отвечает.