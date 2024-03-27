1 млн дронів немає. Зеленський збрехав про забезпечення армії БпЛА – Бутусов

Частка держави у загальній кількості переданих БпЛА – лише 5%, повідомив відомий військовий журналіст і головний редактор Цензор Юрій Бутусов.

«Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський збрехав щодо забезпечення армії дронами. Минуло три місяці 2024 року, в якому Зеленський пообіцяв надати у війська 1 мільйон дронів, а потреби сил оборони в fpv-дронах, мавіках, аутелах держава не забезпечує – бригади реально отримують від держави близько 5 % дронів, які використовують. Мінстратегпром заявив, що за два перших місяці 2024 року випустив 200 тисяч дронів. Де ці дрони – незрозуміло, війська такої кількості fpv від держави не отримали», – розповів Бутусов.

Складається враження, що суспільство заспокоюють заявами, гроші розкладають по кишенях, а за результат – передачу дронів у бригади, не відповідає ніхто, зазначив Бутусов.

«Де уся ця Ставка Верховного головнокомандувача? Чому Зеленський не відповідає за слова? Де міністр оборони Умеров? Коли треба вирішувати проблеми він завжди скромно мовчить. Де парламентський контроль Верховної Ради? Чому мовчите? Влада повинна їхати на фронт не для чергових фотосесій у військовій формі, а для вирішення проблем! Поки ви там у кабінетах бездарно витрачаєте час та гроші платників податків, йде війна, яку ви зовсім не відчуваєте» – звернувся до влади Бутусов.

Якщо влада не вміє керувати та планувати, то вона має віддати бригадам гроші, а військові вже самі куплять, буде зрозуміло хто за це відповідає.