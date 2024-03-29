Держдеп США радить Зеленському говорити правду про війну – Politico

Керівник Центру глобальної взаємодії США при Держдепі Джеймс Рубін сказав, що іноді український уряд чинить опір свободі інформації, яка є нормальною для американців, повідомляє Politico.

Високопоставлений американський дипломат, який відповідає за протидію дезінформації, каже, що президент України Володимир Зеленський має бути більш відкритим для розкриття інформації про стан війни в Україні.

Ця порада прозвучала на тлі успіхів РФ у ключових сферах та послаблення міжнародної уваги до конфлікту.

“Іноді військові репортери повідомляють про речі, які не обов’язково відповідають інтересам Володимира Зеленського”, – продовжив він. «Але в демократії, якої прагне Україна, висвітлення війни військовими репортерами, навіть якщо час від часу з’являються погані новини, — це набагато краще життя, ніж контрольоване середовище, яке Росія створила для всіх своїх людей».

У той час як українські та західні журналісти наполягають на розширенні доступу до лінії фронту, влада в Києві обмежила репортажі з чутливих зон конфлікту та заперечує посилення ролі телемарафону лише на тій підставі, що обмеження потрібні, щоб придушити російські кампанії дезінформації.

Рубін, однак, припустив, що покращення доступу зміцнить нагальну потребу України у більшій допомозі з боку своїх союзників. Він додав, що хоча країна «рухається в правильному напрямку», вона ще не є «повноцінною демократією» — з деякими несприятливими наслідками для потоку інформації.

Рубін, колишній представник Держдепартаменту, консультував провідного дипломата Мадлен Олбрайт під час конфлікту у колишній Югославії у 1990-х роках, а також консультував нинішнього президента Джо Байдена щодо зовнішньої політики під час його перебування у Сенаті.