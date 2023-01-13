Терехов не хочет платить второй штраф за русский язык и обратился в суд — СМИ

Мэр Харькова Игорь Терехов подал иск в суд, в котором оспаривает повторный штраф за использование русского языка, наложенный уполномоченным по защите государственного языка.

Эту информацию директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко подтвердил изданию «Суспільне Харків».

По его словам, Терехов оспаривает штраф как физическое лицо, а не как городской голова, поэтому суть иска ему неизвестна.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень рассказал «Суспільному», что узнал об иске Терехова 12 января. По его словам, мэр Харькова планирует обжаловать второй штраф за нарушение языкового законодательства в размере 3400 гривен.

Напомним, что оплатить первый штраф Терехов пообещал на пресс-конференции 2 декабря. А 25 ноября в эфире телемарафона мэр заявил, что официально будет говорить на государственном языке, а с харьковчанами — по-русски.

«Первый случай касался относительно выступления на негосударственном языке на телевидении. Следующее постановление касалось применения негосударственного в Telegram-канале и на его странице в соцсети. Тогда мы обошлись предупреждением. Но в связи с тем, что продолжились факты применения негосударственного, мы рассмотрели дело, предложили предоставить объяснения, прибыть для рассмотрения этого дела лично или представителю, адвокату. Никакой реакции не было. Поэтому было принято решение о наложении штрафа», — рассказал Кремень.

Напомним также, что в интервью проекту «Слава+» на YouTube-канале «Люкс ФМ» Терехов заявил, что говорит не по-русски, а «на слобожанском языке».