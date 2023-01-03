Терехов объяснил, что называет «слобожанским языком»

Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал о том, как осваивает украинский и что имеет в виду, когда говорит о «слобожанском языке».

«Язык не должен нас разъединять. Это прежде всего. А то, что кого-то возмутило, или не возмутило. Знаете, не важно, на каком языке мы разговариваем. Главное, что мы украинцы, что мы отстаиваем свою нацию. И очень много харьковчан, которые воюют сейчас и защищают свою родную землю, украинскую землю, они разговаривают на русском языке. А я бы не говорил, что это русский язык. Это слобожанский язык. Потому что у нас есть такие обороты языка, которые слобожанские, на самом деле», — заявил Терехов в интервью проекту «Слава+» на YouTube-канале «Люкс ФМ».

Также он рассказал, что совершенствует украинский, смотря телевидение.

«Стараюсь общаться на украинском языке, и в разных случаях когда на украинском, когда на слобожанском. Все должно быть постепенно», — считает мэр.

Терехов отметил, что сейчас украиноязычных харьковчан становится больше, и этот процесс будет продолжаться, ведь новое поколение постепенно будет переходить на государственный язык.

«Что сделал Путин? Он сам дал импульс развитию украинского языка в русскоязычном городе», — сказал городской голова.

«Когда Путин уходил, мы понимаем, что это повод, но он говорил, что идет защищать русскоязычное население. Я бы хотел спросить, кто притесняет русскоязычное население. Честно говоря, нет такого. И когда я говорил, что буду разговаривать на слободском языке, я имел в виду, что нет никакого притеснения. И не надо нас делить по языку. Говорим мы на русском или украинском», — добавил Терехов.