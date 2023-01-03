Терехов пояснив, що називає “слобожанською мовою”

Харківський міський голова Ігор Терехов розповів про те, як освоює українську та що має на увазі, коли говорить про “слобожанську мову”.

“Мова не повинна нас роз’єднувати. Це насамперед. А те, що когось обурило, чи не обурило. Знаєте, не важливо, якою мовою ми розмовляємо. Головне, що ми українці, що ми відстоюємо свою націю. І дуже багато харків’ян, які воюють зараз і боронять свою рідну землю, українську землю, вони розмовляють російською мовою. А я б не казав, що це російська мова. Це слобожанська мова. Бо в нас є такі обороти мови, які слобожанські, насправді”, – заявив Терехов в інтерв’ю проекту “Слава+” на YouTube-каналі “Люкс ФМ”.

Також він розповів, що вдосконалює українську, дивлячись телебачення.

“Намагаюсь спілкуватись українською мовою, і в різних випадках коли українською, коли слобожанською. Усе повинно бути поступово”, – вважає мер.

Терехов зазначив, що україномовних харків’ян стає більше, і цей процес триватиме, адже нове покоління поступово переходитиме на державну.

“Що зробив Путін? Він сам дав імпульс розвитку української мови в російськомовному місті”, – сказав міський голова.

“Коли Путін йшов, ми розуміємо, що це привід, але він казав, що йде захищати російськомовне населення. Я б хотів спитати, хто притісняє російськомовне населення. Чесно кажучи, немає такого. І коли я казав, що буду розмовляти слобожанською мовою, я мав на увазі, що немає жодного притиснення. І не треба нас ділити за мовою. Говоримо ми російською чи українською”, – додав Терехов.