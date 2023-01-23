Екоінспектори підрахували шкоду довкіллю від руйнування університету в Харкові

Державна екологічна інспекція в Харківській області підрахувала , яку шкоду ХНУ ім. Каразіна завдали руйнування з боку армії рф.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна значно постраждав внаслідок воєнного нападу рф на Україну.

2 березня російський обстріл вразив будівлю економічного факультету, що на вулиці Мироносицькій, 1, від якого залишились лише стіни. Ця будівля розміщується в центрі міста. Наразі її чекає масштабна реконструкція.

5 березня армія рф зруйновала університетський спорткомплекс по вулиці Отакара Яроша, 14.

11 березня – корпус Фізико-технічного факультету, розташований на вулиці Курчатова, 31.

18 березня – будівлю Інституту державного управління по проспекту Героїв Харкова, 75.

Значних руйнувань зазнали будівлі гуртожитків університету, що розташовані в різних районах міста.

Уже станом на 22 березня в ХНУ ім. Каразіна не залишилося жодного непошкодженого корпусу.

Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Харківської області зафіксували шкоду, заподіяну довкіллю злочинними бойовими діями росіян.

Загальна площа пожеж, які сталися внаслідок ракетних ударів по будівлям учбових корпусів та гуртожитків склала більше ніж 36 тис. м2, що спричинило викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та завдало довкіллю шкоди в розмірі 14 млн 374,36 тис. грн.

Руйнування будівель університету внаслідок ракетних обстрілів призвело до засмічення будівельними відходами, відходами скла та уламками бойових ракет та снарядів земельних ділянок загальною площею 39 835 м2.

А заподіяна довкіллю шкода склала більше ніж 2 млрд 309 млн. грн.

Матеріали за цими фактами передані Спеціалізованій екологічній прокуратурі Харківської області.