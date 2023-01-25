Вражеские беспилотники Shahed залетели на Харьковщину — Мельник
Около 22:00 25 января в Лозовском районе Харьковской области были замечены российские беспилотники Shahed.
Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
Ранее он написал, что группа Shahed движется с юга Украины в северном направлении.
«Будьте максимально внимательными и находитесь в укрытиях!», — призвал Мельник.
В 22:35 генерал сообщил, что беспилотники замечены в районе поселка Песочин под Харьковом.
Напомним, что в 21:52 на Харьковщине была объявлена воздушная тревога.
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- • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 22:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 22:00 25 января в Лозовском районе Харьковской области были замечены российские беспилотники Shahed.".