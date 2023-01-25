Вражеские беспилотники Shahed залетели на Харьковщину — Мельник

Около 22:00 25 января в Лозовском районе Харьковской области были замечены российские беспилотники Shahed.

Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

Ранее он написал, что группа Shahed движется с юга Украины в северном направлении.

«Будьте максимально внимательными и находитесь в укрытиях!», — призвал Мельник.

В 22:35 генерал сообщил, что беспилотники замечены в районе поселка Песочин под Харьковом.

Напомним, что в 21:52 на Харьковщине была объявлена воздушная тревога.