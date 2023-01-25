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Ворожі безпілотники Shahed залетіли на Харківщину – Мельник

Події 22:41   25.01.2023
Олена Нагорна
Ворожі безпілотники Shahed залетіли на Харківщину – Мельник Фото: Reuters

Близько 22:00 25 січня у Лозівському районі Харківської області були помічені російські безпілотники Shahed.

Про це повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

Раніше він написав, що група Shahed рухається з півдня України в північному напрямку.

“Будьте максимально уважними та перебувайте в укриттях!”, – закликав Мельник.

О 22:35 генерал повідомив, що безпілотники помічені в районі селища Пісочин під Харковом.

Нагадаємо, що о 21:52 на Харківщині було оголошено повітряну тривогу.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 22:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22:00 25 січня у Лозівському районі Харківської області були помічені російські безпілотники Shahed.".