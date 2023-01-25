Ворожі безпілотники Shahed залетіли на Харківщину – Мельник
Фото: Reuters
Близько 22:00 25 січня у Лозівському районі Харківської області були помічені російські безпілотники Shahed.
Про це повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
Раніше він написав, що група Shahed рухається з півдня України в північному напрямку.
“Будьте максимально уважними та перебувайте в укриттях!”, – закликав Мельник.
О 22:35 генерал повідомив, що безпілотники помічені в районі селища Пісочин під Харковом.
Нагадаємо, що о 21:52 на Харківщині було оголошено повітряну тривогу.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 22:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22:00 25 січня у Лозівському районі Харківської області були помічені російські безпілотники Shahed.".