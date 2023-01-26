Генштаб сообщил об обстрелах 11 населенных пунктов Харьковщины за сутки

Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении противник обороняется. Обстреляны районы населенных пунктов Двуречное, Орлянка, Песчаное, Берестовое и Лозовая.

На Слобожанском направлении без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам из минометов и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанские Хутора, Колодязное и Новомлинск.

Угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается и в дальнейшем, предупреждают в Генштабе.