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Генштаб сообщил об обстрелах 11 населенных пунктов Харьковщины за сутки

Происшествия 19:06   26.01.2023
Елена Нагорная
Генштаб сообщил об обстрелах 11 населенных пунктов Харьковщины за сутки

Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении противник обороняется. Обстреляны районы населенных пунктов Двуречное, Орлянка, Песчаное, Берестовое и Лозовая.

На Слобожанском направлении без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам из минометов и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанские Хутора, Колодязное и Новомлинск.

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Угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается и в дальнейшем, предупреждают в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 19:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".