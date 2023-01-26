Генштаб повідомив про обстріли 11 населених пунктів Харківщини за добу

Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку супротивник обороняється. Обстріляні райони населених пунктів Дворічне, Орлянка, Піщане, Берестове і Лозова.

На Слобожанському напрямку без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів з мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Колодязне і Новомлинськ.

Загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається і надалі, попереджають у Генштабі.