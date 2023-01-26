Генштаб повідомив про обстріли 11 населених пунктів Харківщини за добу
Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
На Куп’янському напрямку супротивник обороняється. Обстріляні райони населених пунктів Дворічне, Орлянка, Піщане, Берестове і Лозова.
На Слобожанському напрямку без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів з мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Колодязне і Новомлинськ.
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Загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається і надалі, попереджають у Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 19:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".