Денний обстріл Дворічної: Синєгубов повідомив про двох загиблих

Вдень 26 січня російські загарбники обстріляли селище Дворічна Харківської області, внаслідок чого загинули двоє цивільних – чоловік та жінка, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Деталі про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються, зазначив Синєгубов.

Водночас начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник повідомив про одного загиблого внаслідок сьогоднішнього обстрілу Дворічної. Ще двоє цивільних, за його даними, зазнали поранень.

Раніше в облпрокуратурі повідомили, що вдень 26 січня з території РФ обстріляли з РСЗВ “Град” селище Козача Лопань. Поранень дістала 69-річна жінка.