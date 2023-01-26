Дневной обстрел Двуречной: Синегубов сообщил о двух погибших

Днем 26 января российские захватчики обстреляли поселок Двуречная Харьковской области, в результате чего погибли двое гражданских — мужчина и женщина, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Детали о пострадавших и масштабах разрушений уточняются, отметил Синегубов.

В то же время начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник сообщил об одном погибшем в результате сегодняшнего обстрела Двуречной. Еще двое гражданских, по его данным, получили ранения.

Ранее в облпрокуратуре сообщили, что днем 26 января с территории РФ обстреляли из РСЗО «Град» поселок Казачья Лопань. Ранения получила 69-летняя женщина.