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Дневной обстрел Двуречной: Синегубов сообщил о двух погибших

Происшествия 17:05   26.01.2023
Елена Нагорная
Дневной обстрел Двуречной: Синегубов сообщил о двух погибших

Днем 26 января российские захватчики обстреляли поселок Двуречная Харьковской области, в результате чего погибли двое гражданских — мужчина и женщина, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Детали о пострадавших и масштабах разрушений уточняются, отметил Синегубов.

В то же время начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник сообщил об одном погибшем в результате сегодняшнего обстрела Двуречной. Еще двое гражданских, по его данным, получили ранения.

Ранее в облпрокуратуре сообщили, что днем 26 января с территории РФ обстреляли из РСЗО «Град» поселок Казачья Лопань. Ранения получила 69-летняя женщина.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 17:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 26 января российские захватчики обстреляли поселок Двуречная Харьковской области, в результате чего погибли двое гражданских — мужчина и женщина, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".