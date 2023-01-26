Дневной обстрел Двуречной: Синегубов сообщил о двух погибших
Днем 26 января российские захватчики обстреляли поселок Двуречная Харьковской области, в результате чего погибли двое гражданских — мужчина и женщина, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Детали о пострадавших и масштабах разрушений уточняются, отметил Синегубов.
В то же время начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник сообщил об одном погибшем в результате сегодняшнего обстрела Двуречной. Еще двое гражданских, по его данным, получили ранения.
Ранее в облпрокуратуре сообщили, что днем 26 января с территории РФ обстреляли из РСЗО «Град» поселок Казачья Лопань. Ранения получила 69-летняя женщина.
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- • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 17:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 26 января российские захватчики обстреляли поселок Двуречная Харьковской области, в результате чего погибли двое гражданских — мужчина и женщина, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".