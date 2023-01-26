На Харьковщине — аварийные отключения света

О том, что в Харьковской области применили аварийные отключения, сообщил мэр города Первомайский.

«В Харьковской области сегодня утром 26 января были применены аварийные графики отключения света. Время включения пока не известно», — написал в telegram мэр Первомайского Николай Бакшеев.

Официальных сообщений о причинах аварийных отключений от «Укрэнерго» не было.

Напомним, ночью над территорией региона, по информации начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, были зафиксированы вражеские ударные беспилотники. Работало ПВО. По данным Генштаба ВСУ все беспилотники, которыми атаковали Украину ночью, сбиты.