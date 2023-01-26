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На Харьковщине — аварийные отключения света

Общество 07:39   26.01.2023
Оксана Горун
На Харьковщине — аварийные отключения света

О том, что в Харьковской области применили аварийные отключения, сообщил мэр города Первомайский.

«В Харьковской области сегодня утром 26 января были применены аварийные графики отключения света. Время включения пока не известно», — написал в telegram мэр Первомайского Николай Бакшеев.

Официальных сообщений о причинах аварийных отключений от «Укрэнерго» не было.

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    • Напомним, ночью над территорией региона, по информации начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, были зафиксированы вражеские ударные беспилотники. Работало ПВО. По данным Генштаба ВСУ все беспилотники, которыми атаковали Украину ночью, сбиты.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 07:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Харьковской области применили аварийные отключения, сообщил мэр города Первомайский".