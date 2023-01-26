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На Харківщині – аварійні відключення світла

Суспільство 07:39   26.01.2023
Оксана Горун
На Харківщині – аварійні відключення світла

Про те, що на Харківщині застосували аварійні відключення, повідомив мер міста Первомайський.

“У Харківській області сьогодні вранці 26 січня було застосовано аварійні графіки відключення світла. Час включення поки не відомий”, – написав у Телеграмі мер Первомайського Микола Бакшеєв.

Офіційних повідомлень щодо причин аварійних відключень від “Укренерго” не було.

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    • Нагадаємо, вночі над територією регіону, за інформацією начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, було зафіксовано ворожі ударні безпілотники. Працювала ППО. За даними Генштабу ЗСУ, всі безпілотники, якими атакували Україну вночі, збиті.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 07:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що на Харківщині застосували аварійні відключення, повідомив мер міста Первомайський".