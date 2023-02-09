В Харькове восстанавливают после обстрелов жилой дом в районе Кулиничей

В здании в Харькове уже отстроили пострадавшие стены на двух этажах, а сейчас утепляют полы в квартирах.

«В Немышлянском районе бригады КП «Харьковспецстрой» продолжают восстанавливать жилой дом по ул. Юбилейной в жилом массиве Кулиничи, пострадавший от вражеских обстрелов», — сообщила пресс-служба Харьковской мэрии.

Горсовет также опубликовал фото работ, которые продолжаются и зимой.

Рабочие уже восстановили стены в квартирах на первом и втором этажах, а также установили оконные блоки и залили плиты перекрытия, сейчас утепляют полы в квартирах.