В Харькове восстанавливают после обстрелов жилой дом в районе Кулиничей
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
В здании в Харькове уже отстроили пострадавшие стены на двух этажах, а сейчас утепляют полы в квартирах.
«В Немышлянском районе бригады КП «Харьковспецстрой» продолжают восстанавливать жилой дом по ул. Юбилейной в жилом массиве Кулиничи, пострадавший от вражеских обстрелов», — сообщила пресс-служба Харьковской мэрии.
Горсовет также опубликовал фото работ, которые продолжаются и зимой.
Рабочие уже восстановили стены в квартирах на первом и втором этажах, а также установили оконные блоки и залили плиты перекрытия, сейчас утепляют полы в квартирах.
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 10:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В здании в Харькове уже отстроили пострадавшие стены на двух этажах, а сейчас утепляют полы в квартирах".