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В Харькове восстанавливают после обстрелов жилой дом в районе Кулиничей

Общество 10:23   09.02.2023
Оксана Горун
В Харькове восстанавливают после обстрелов жилой дом в районе Кулиничей Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

В здании в Харькове уже отстроили пострадавшие стены на двух этажах, а сейчас утепляют полы в квартирах.

«В Немышлянском районе бригады КП «Харьковспецстрой» продолжают восстанавливать жилой дом по ул. Юбилейной в жилом массиве Кулиничи, пострадавший от вражеских обстрелов», — сообщила пресс-служба Харьковской мэрии.

Горсовет также опубликовал фото работ, которые продолжаются и зимой.

Восстановление дома на улице Юбилейной в Харькове после обстрелов 3
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Рабочие уже восстановили стены в квартирах на первом и втором этажах, а также установили оконные блоки и залили плиты перекрытия, сейчас утепляют полы в квартирах.

Восстановление дома на улице Юбилейной в Харькове после обстрелов 2
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

  • Читайте также: Подъезд дома в центре Харькова после ракетного удара полностью отстроят — мэр

    • Восстановление дома на улице Юбилейной в Харькове после обстрелов
    Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

     

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 10:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В здании в Харькове уже отстроили пострадавшие стены на двух этажах, а сейчас утепляют полы в квартирах".