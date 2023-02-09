У Харкові відновлюють після обстрілу житловий будинок у районі Кулиничів
Фото: пресслужба Харківської міськради
У будівлі в Харкові вже відбудували постраждалі стіни на двох поверхах, а зараз утеплюють підлогу у квартирах.
“У Немишлянському районі бригади КП “Харківспецбуд” продовжують відновлювати житловий будинок на вул. Ювілейній у житловому масиві Куліничі, який постраждав від ворожих обстрілів”, – повідомила пресслужба Харківської мерії.
Міськрада також опублікувала фото робіт, які продовжуються й узимку.
Робітники вже відновили стіни у квартирах на першому та другому поверхах, а також встановили віконні блоки та залили плити перекриття, зараз утеплюють підлогу у квартирах.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 10:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У будівлі в Харкові вже відбудували постраждалі стіни на двох поверхах, а зараз утеплюють підлогу у квартирах".