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У Харкові відновлюють після обстрілу житловий будинок у районі Кулиничів

Суспільство 10:23   09.02.2023
Оксана Горун
У Харкові відновлюють після обстрілу житловий будинок у районі Кулиничів Фото: пресслужба Харківської міськради

У будівлі в Харкові вже відбудували постраждалі стіни на двох поверхах, а зараз утеплюють підлогу у квартирах.

“У Немишлянському районі бригади КП “Харківспецбуд” продовжують відновлювати житловий будинок на вул. Ювілейній у житловому масиві Куліничі, який постраждав від ворожих обстрілів”, – повідомила пресслужба Харківської мерії.

Міськрада також опублікувала фото робіт, які продовжуються й узимку.

Відновлення будинку на вулиці Ювілейній у Харкові після обстрілу 3

Робітники вже відновили стіни у квартирах на першому та другому поверхах, а також встановили віконні блоки та залили плити перекриття, зараз утеплюють підлогу у квартирах.

Відновлення будинку на вулиці Ювілейній у Харкові після обстрілу 2

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    • Відновлення будинку на вулиці Ювілейній у Харкові після обстрілу

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 10:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У будівлі в Харкові вже відбудували постраждалі стіни на двох поверхах, а зараз утеплюють підлогу у квартирах".