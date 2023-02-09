У Харкові відновлюють після обстрілу житловий будинок у районі Кулиничів

У будівлі в Харкові вже відбудували постраждалі стіни на двох поверхах, а зараз утеплюють підлогу у квартирах.

“У Немишлянському районі бригади КП “Харківспецбуд” продовжують відновлювати житловий будинок на вул. Ювілейній у житловому масиві Куліничі, який постраждав від ворожих обстрілів”, – повідомила пресслужба Харківської мерії.

Міськрада також опублікувала фото робіт, які продовжуються й узимку.

Робітники вже відновили стіни у квартирах на першому та другому поверхах, а також встановили віконні блоки та залили плити перекриття, зараз утеплюють підлогу у квартирах.